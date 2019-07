Libertadores: Grêmio quer largar na frente

Porto Alegre – Na primeira fase, eles estavam no mesmo grupo. Agora, apenas um seguirá vivo. Nesta quinta-feira, ​Grêmio e Libertad iniciam a disputa para ver quem vai às quartas de final da Libertadores da América. Com o primeiro jogo na Arena Grêmio, às 21h30 de hoje, o Tricolor tem a missão de mostrar que o futebol abaixo da expectativa na etapa anterior do torneio ficou para trás.

E o rival paraguaio quer surpreender mais uma vez, já que ganhou o duelo realizado entre as duas equipes na capital gaúcha.

O técnico Renato Portaluppi tem a chance de mandar a campo o mesmo Grêmio que ganhou do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. E a tendência, mesmo que Luan e Diego Tardelli tenham sido testados no Grenal, é que a escalação da semana passada se repita, com André no comando de ataque e Alisson, que retomou confiança, fazendo o lado direito do meio-campo.

No Libertad, a novidade fica por conta do garoto Iván Franco, de apenas 19 anos. Reserva na fase de grupos, agora o meia se firmou entre os titulares de José Chamot. Considerado uma promessa do futebol paraguaio, só não se sabe se irá atuar mais centralizado ou aberto pela esquerda. Tudo vai depender da presença, ou não, do centroavante Cardozo.