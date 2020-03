Libertadores: Grêmio e Internacional fazem clássico histórico nesta quinta

Porto Alegre – Clássico que é contabilizado um a um e numerado a cada disputa, o Grenal 424 entrará para a história do futebol assim que a bola rolar para Grêmio x Internacional, às 21h desta quinta-feira (12), na Arena, em Porto Alegre. Será a primeira vez que os arquirrivais gaúchos se enfrentarão pela Libertadores, em jogo com transmissão exclusiva pela Facebook.

A partida desta noite, válida pela 2ª rodada do Grupo E, vale também a liderança da chave, pois na estreia o Imortal venceu (2 a 0) o América de Cali na Colômbia e o Colorado venceu (3 a 0) a Universidad Católica no Beira-Rio.

A rodada no Grupo E foi aberta na noite de terça-feira (10), com vitória do time colombiano por 2 a 1 sobre a equipe chilena. Com isso, Internacional, Grêmio e América de Cali, nessa ordem, têm três pontos, contra nenhum da Universidad de Chile.

Como não poderia deixar de ser, e provavelmente será assim também no jogo de volta, no dia 8 de abril, no Beira-Rio, todos os ingressos (quase 50 mil) foram esgotados antecipadamente para o clássico de hoje.

O Grenal, aliás, será em dose tripla nos próximos dias, pois na semana que vem, no sábado (21), Inter e Grêmio voltarão a ficar frente a frente pelo Campeonato Gaúcho, competição na qual a equipe tricolor já levou a melhor na semifinal do primeiro turno, mas acabou perdendo a final para o Caxias, o que faz com que apenas um dos gigantes de Porto Alegre consiga chegar à disputa do título estadual em 2020.

As equipes

Para esta noite história, o Grêmio, que está invicto há seis Grenais, deverá ter o retorno do zagueiro Walter Kannemann, recuperado da lesão, para fazer dupla com Pedro Geromel. Já o meia Jean Pyerre está disponível, mas Renato Gaúcho deverá manter o esquema com três volantes. O time completo deverá ter: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (David Braz) e Caio Henrique; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Everton e Diego Souza. No Internacional, Eduardo Coudet deverá mandar a campo: Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Paolo Guerrero.