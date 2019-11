LIBERTADORES | Fla embarca para Lima empurrado por “mar vermelho”

O torcedor flamenguista que pôde fez questão de formar um “mar vermelho”, ontem (20), para emanar energia positiva à equipe que no sábado (23) disputará a final da Copa Libertadores 2019 com o River Plate, em jogo único em Lima, no Peru. A delegação flamenguista embarcou nessa quarta-feira à capital peruana e durante todo o percurso entre o Ninho do Urubu e o Aeroporto do Galeão foi “empurrado” por torcedores. O Flamengo fará o primeiro treino em Lima nesta quinta-feira (21), no CT da seleção peruana. Na sexta, as atividades do dia serão o reconhecimento do gramado do Estádio Monumental, palco da decisão, e a entrevista coletiva do técnico português Jorge Jesus e de um jogador, ainda não definido. O jogo no sábado terá início às 17h (de Brasília).