Libertadores é suspensa por tempo indeterminado

A Conmebol decidiu nesta quinta-feira (12) suspender os jogos da Copa Libertadores por tempo indeterminado, por conta da pandemia do coronavírus. A medida entra em vigor a partir da próxima semana.

Eliminatórias adiadas?

Diante do avanço da pandemia novo coronavírus pelo mundo, a Conmebol enviou na noite de quarta-feira (11) um ofício à Fifa solicitando o adiamento das primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo Catar 2022, previamente marcadas para os dias 26, 26 e 31 de março. Caso a Fifa confirme o adiamento, as duas datas Fifa marcadas para os dias 4 e 9 de junho surgem como potenciais substitutas para as partidas adiadas das Eliminatórias. A ideia seria empurrar o início da competição classificatória para a Copa de 2022 para esses dias, que estão reservados para amistosos. No caso da seleção brasileira, eles serviriam como amistosos para a Copa América, com início previsto para o dia 12 de junho.

Reunião na Uefa

Em meio à suspensão de grandes ligas e a disputa de jogos com portões fechados, a Uefa aguardará a próxima semana para definir o que fazer diante da pandemia do coronavírus. A entidade divulgou um comunicado na manhã desta quinta-feira (12) indicando que foi agendada para a próxima terça (17) uma videoconferência “para definir a resposta do futebol europeu” à questão de saúde mundial. Segundo a nota da Uefa, as 55 associações que fazem parte da confederação participarão da reunião com membros da Associação Europeia de Clubes e das ligas nacionais, além de um representante do sindicato dos jogadores, o FIFPro. “As discussões incluirão todas as competições domésticas e europeias, incluindo a Eurocopa 2020”, disse a Uefa em comunicado.

Sem Champions

Ainda por causa do coronavírus, a Uefa adiou os jogos Manchester City x Real Madrid e Juventus x Lyon, que marcados previamente para a próxima terça-feira (17) e válidos pela Liga dos Campeões. No comunicado, a entidade disse que tomou as decisões devido aos períodos de quarentena impostos no Juventus e Real Madrid. Novas datas ainda serão discutidas.

Espanhol suspenso

A LaLiga anunciou nesta quinta-feira (12), que as duas principais divisões do Campeonato Espanhol serão paralisadas por, pelo menos, duas semanas, diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus. A decisão ganhou ainda mais força depois que todo elenco do Real Madrid, como demais funcionários do clube, entraram de quarentena após resultado positivo de exame feito em um jogador da equipe de basquete.

Em quarentena

Após ter tido contato com o zagueiro Rugani, seu companheiro de Juventus, em jogo contra a Inter de Milão no domingo (8) – o defensor foi diagnosticado com coronavírus na quarta-feira (11) -, o craque Cristiano Ronaldo se colocou em quarentena na Ilha da Madeira, em Portugal, onde está desde segunda-feira (9). O detalhe é que a quarentena de CR7 acontece em uma casa de sete andares comprada recentemente pelo craque no Funchal.

NBA esvaziada

A temporada da NBA está suspensa. A confirmação se deu nesta quinta-feira (12), um dia depois de uma noite inusitada, na qual o jogo entre Oklahoma City Thunder e Utah Jazz foi adiado minutos antes de a bola subir, já com os elencos das duas equipes em quadra para o aquecimento. Tudo pela notícia “na hora do jogo” de que o francês Rudy Gobert, do Jazz, foi diagnosticado com coronavírus, tornando-se assim o primeiro jogador da NBA infectado. Ainda ontem, o ala-armador Donovan Mitchell, também do Utah Jazz, tornou-se o segundo caso confirmado de coronavírus na NBA.