Libertadores: Começa hoje o mata-mata

Buenos Aires – O campeonato “obsessão” está de volta e em grande estilo. Depois da parada para a Copa América, duas equipes brasileiras entram em campo hoje no mata-mata das oitavas de final da Taça Libertadores da América.

River Plate e Cruzeiro se encontram às 19h15 (de Brasília) no lotado Monumental de Núñez. O confronto em Buenos Aires é o quinto mata-mata entre Cruzeiro e River Plate por competições oficiais da Conmebol. Com um atrativo a mais que serve como motivação extra para as torcidas dos dois clubes.

Nos cinco encontros anteriores, quem levou a melhor chegou à decisão, com direito a troféu em quatro delas.

O técnico Mano Menezes ganhou um problema de última hora para a viagem para a Argentina. Com uma crise de labirintite, o atacante Fred não embarca e desfalca o time.

O River, atual campeão da Libertadores e da Recopa, é uma máquina de vencer em seu estádio, o Monumental de Núñez. A equipe do técnico Marcelo Gallardo não deve contar com dois nomes de peso, o volante Ponzio e o atacante Pratto, que devem ser opções apenas entre os reservas.

Godoy Cruz x Palmeiras

Dono da melhor campanha na primeira fase da Copa Libertadores da América, o Palmeiras faz nesta terça-feira (23) sua estreia nas oitavas de final sob a pressão de resultados ruins nos torneios nacionais. Vai enfrentar o Godoy Cruz no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Para o duelo, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá promover algumas mudanças entre os titulares, já que o desempenho não tem agradado nas últimas partidas. A partida de volta, em São Paulo, está marcada para 30 de julho.