Libertadores: Athletico-PR já monitora os adversários do Grupo C

Curitiba – Atual campeão paranaense e da Copa do Brasil, o Athlético-PR conheceu na noite de terça-feira (17) os adversários da Libertadores 2020. O sorteio dos grupos foi realizado pela Conmebol em sua sede, no Paraguai, e desde então o Rubro-Negro paranaense já começou a monitorar os adversários, apesar de sua participação na competição estar prevista para iniciar em março.

No Grupo C, o Athletico disputará as duas vagas da chave rumo às oitavas de final com Colo-Colo (CHI), Peñarol (URU) e um time boliviano, que será definido no dia 29 de dezembro.

O Colo-Colo é o atual vice-campeão chileno. Devido aos protestos e às manifestações no país, a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile encerrou o Campeonato Chileno faltando seis rodadas para o encerramento, decretando a Universidad Católica como campeã. O Colo-Colo estava na segunda posição do torneio, com 13 pontos a menos que o líder [40 contra 53]. Como vice-campeã, a equipe chilena garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

A última participação do Colo-Colo na Libertadores foi em 2018, ano em que equipe chegou às quartas de final e foi eliminado pelo Palmeiras. É o único time chileno que já conquistou a Libertadores. Foi em 1991, quando venceu o Olimpia na decisão. A equipe, que manda seus jogos no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, é comandada pelo técnico Mario Salas.

Peñarol

O Peñarol é o vice-campeão uruguaio. Foi derrotado pelo Nacional e volta a ficar no caminho atleticano, depois de empate sem gols em jogo nada amistosos em 2017 – terminou com três expulsos e confusão em campo -, e duas vitórias do Furacão na segunda fase da Sul-Americana 2018, vencida pelo time paranaense. O Peñarol é o time uruguaio com mais títulos na Libertadores: cinco (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987). Em 2019, disputou a fase de grupos, mas não avançou para as oitavas. Na última terça-feira (17), o clube, que manda seus jogos em Montevidéu, anunciou o desligamento do técnico Diego López, com quem havia conquistado o Campeonato Uruguaio em 2018.

Possibilidades bolivianas

O Campeonato Boliviano ainda não terminou e, por isso, o Athletico não sabe qual será o terceiro adversário no Grupo C. Porém, as possibilidades são Jorge Wilstermann e The Strongest. O primeiro foi o adversário do Furacão em 2019, enquanto o segundo enfrentou o Rubro-Negro em 2014. O Jorge Wilstermann é o vice-líder do Campeonato Boliviano, enquanto o The Strongest ocupa a terceira posição. Na liderança está o Bolívar, que já conquistou o Apertura do Campeonato Boliviano, equivalente ao primeiro turno, e se garantiu no Grupo B da Libertadores.