Libertadores: Athletico desafia Wilstermann e altitude em busca da classificação

Curitiba – Com nove pontos conquistados nas quatro primeiras rodadas do Grupo G da Libertadores, o ​Athletico desafia o Jorge Wilstermann nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em busca da classificação às oitavas de final com uma rodada de antecedência, para chegar ao último compromisso sem a necessidade de vencer o Boca Juniors na Bombonera, ainda mais se o time argentino perder para o Tolima na Colômbia, também nesta noite (às 21h30).

Vindo de três vitórias seguidas em casa, o Furacão reencontra o rival que triunfou com a maior diferença de gols: 4 a 0. Além disso, o time boliviano ainda não venceu na Libertadores (dois empates e duas derrotas) e acabou de trocar de treinador – Miguel Angel Portugal foi demitido no fim de semana. Entretanto, é um adversário tido como “perigoso”, principalmente em seus domínios. É que joga com a altitude de 2.810 metros ao seu lado no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba.

Até agora, o Athletico atuou apenas uma vez fora da Arena da Baixada nesta Libertadores, na derrota (1 a 0) para o Tolima. Já o Wilstermman atuou apenas uma vez como mandante, no empate (0 a 0) com o Boca Juniors.

Para este desafio, o técnico do Rubro-Negro Paranaense, Tiago Nunes, não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, com limitação fisiológica para encarar a altitude, nem com o volante Lucho González, em recuperação de uma lesão muscular.