Lesão muscular tira Andressa Alves da partida contra a Itália

A atacante Andressa Alves está fora da partida de hoje (18) contra a Itália pelo Grupo C da Copa do Mundo na França. Nota divulgada na manhã desta terça-feira no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que a jogadora “foi examinada pelo Departamento Médico da seleção feminina, na manhã desta terça-feira (18), e submetida a um exame de imagem que confirmou a lesão”.

A nota diz ainda que Andressa apresenta uma “lesão do músculo semimembranoso na coxa esquerda”. A atleta está fora das atividades de campo e sob tratamento fisioterápico.

A jogadora sentiu a lesão durante o treino dessa segunda-feira (17). A atacante deixou o campo com dor aguda na região posterior da coxa esquerda. Imediatamente foi examinada pelo Departamento Médico e iniciou crioterapia analgésica.

Brasil e Itália se enfrentam esta tarde, às 16h, no estádio du Hainaut, em Valenciennes. No mesmo horário, Jamaica joga contra a Austrália no estádio des Alpes, em Grenoble.