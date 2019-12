Leonardo Sanchez encerra temporada de aprendizado

Leonardo Sanchez diz que o ano de 2019 marcou sua vida, com o aprendizado e evolução no automobilismo Crédito: Vanderley Soares

A prova da Stock Light a ser disputada domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, marcará o segundo ano e a primeira temporada completa de Leonardo Sanchez na categoria. O piloto da equipe MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola tem a expectativa de terminar o ano pontuando, preferencialmente no TOP 10.

Léo Sanchez diz que essa é sua primeira temporada na Stock Light, uma vez que ano passado disputou as duas últimas etapas. “Foi uma temporada de aprendizado e evolução. O ano de 2019 marcou minha vida e ficará para a história, pois é um ano de evolução exponencial. Fiz a temporada completa da Stock Light e da Porsche Cup GT3. Foi também um ano de conquistas, tanto na Stock Light, sempre melhorando a cada etapa, como na Porsche, na qual conquistei um título na Porsche Cup GT3 Endurance. Vou para a última corrida do ano muito feliz”, completa Leonardo Sanchez, que está na 20ª colocação na classificação da Stock Light, com 64 pontos.

Programação

A programação da última etapa da Stock Light começa nesta sexta-feira. Às 8h30 será realizado o shakedown; às 9h30, treino livre 1 (Grupo 1); às 10h10, treino livre 1 (Grupo 2); às 13 horas, treino livre 2 (Grupo 1); e às 13h40, treino livre 2 (Grupo 2).

No sábado, às 8h30, treino livre 3 (Grupo 1); às 9h10, treino livre 3 (Grupo 2) e, às 11h30, treino classificação.

No domingo, a largada da prova está prevista para as 11h53.