Lei do Chamamento: Termo aditivo garantirá subsídio público a associações esportivas

Cascavel – As associações da sociedade civil organizada que firmaram contrato com a Prefeitura de Cascavel para gerir o esporte amador de base e de rendimento na cidade em 2020 receberam, ontem (24), da Secesp (Secretaria de Cultura e Esporte), a garantia de que terão acesso à parcela de julho do subsídio público municipal. A informação foi repassada durante reunião realizada pela manhã na Câmara de Vereadores e que contou com a presença das organizações esportivas e representantes do Município.

Contudo, as associações precisam correr contra o tempo para isso. Elas têm até amanhã (26) para enviar à Secesp o quantitativo, em porcentagem, que conseguirão cumprir das atividades apresentadas no plano de trabalho e previstas para serem realizadas durante o mês.

Sete associações ainda não enviaram o documento e correm o risco de ficar sem o repasse municipal, que será estabelecido conforme três pilares: físico, técnico e tático, com peso igualmente dividido.

Assim, por exemplo, uma associação que consiga comprovar que determinada equipe cumpriu apenas todo o planejamento de trabalho relacionado à atividade física, terá 33,33% do repasse confirmado referente ao mês de julho. Caso comprove, também, que cumpriu 16,7% das atividades técnicas previstas, receberá 50% do valor total para o mês. Os outros 50% do valor serão realocados nos pagamentos dos próximos meses, de acordo como já será com os valores referentes aos meses de maio e junho, período em que o repasse ficou suspenso no Município.