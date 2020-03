O ex-piloto Pedro Lecheta está hospitalizado desde sexta-feira no Hospital São Lucas, em Cascavel, com dengue. Ele afirma que o mosquito que lhe transmitiu a doença saiu do terreno do antigo Colégio Washington Luiz, que está abandonado, lotado de entulhos, um verdadeiro criame de mosquitos. Mas nem nessas situações os corneteiros deixam o “velho” Pedro livre das gozações. Um dos seus chegados dizia ontem que o Aedes aegypti é mesmo poderoso, pois desde sexta domou a língua do Lechetão.

