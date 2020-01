LAUSANNE 2020 | Time Brasil encerra sua participação

O Time Brasil encerrou nessa terça-feira (21) sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020. Taynara da Silva, na prova de 5 km, e Rhaick Bomfim e Manex Silva, na prova dos 10 km, do esqui cross-country, foram os representantes brasileiros em ação no dia no Centro de Cross Country do Vallée de Joux. Eduarda Ribera também disputaria a prova, mas sofreu uma queda ainda no aquecimento e ficou fora da disputa. “Gostei da minha última disputa em Lausanne. Correu tudo dentro do esperado e consegui concluir a prova. Eu me senti bem, até porque essa é a prova que mais gosto”, disse Taynara (foto), que terminou a prova em 74º e que antes havia disputado outras duas provas no esqui cross-country e duas no biatlo. Ela foi a primeira brasileira a disputar duas modalidades diferentes nos Jogos da Juventude de Inverno. Nos 10 km do esqui cross-country, Manex terminou em 55º lugar e Rhaick Bomfim em 62º.

