Lago está aberto, mas é melhor evitar ir à noite

A Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel orienta a população a não frequentar o Lago Municipal das 19h às 7h. A medida foi tomada após uma onça-parda ser encontrada morta na BR-467, em Sede Alvorada, na manhã de segunda-feira (29).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Wagner Younegura, a decisão é mera precaução e a restrição segue até o fim do inverno.

Existem 19 câmeras de monitoramento no Lago, ativadas com a movimentação. “À noite, se tiver alguma coisa que passe, ela [a câmera] registra. Nós recuperamos todas as imagens desde a semana passada e não tem nada atípico”.

Conforme o secretário, ainda não há necessidade ou decisão para o fechamento do Lago Municipal, como ocorreu em julho de 2018, quando uma onça-parda foi capturada.

Para o trabalhador rural Noel Gomes das Neves, a medida é importante: “Acredito que é uma segurança fazer essa recomendação, principalmente para quem tem filhos, porque uma onça pode atacar uma criança”.

Mas há quem discorde, caso do motorista Gelson Pacheco: “Acredito que a medida não é necessária porque onças não gostam de movimentação humana. Elas procuram comida quando o local está mais tranquilo”.

Younegura informou que o parque continua aberto para as práticas esportivas e de lazer das 6h às 22h, mas, como os felinos se movimentam à noite, a secretaria faz a recomendação de evitarem o local à noite.

