Kiko Porto treina nos EUA

Foram dois dias de muito trabalho para o brasileiro Kiko Porto (Banco Daycoval/Petromega/DEForce Racing/Speed Group) na pista da cidade Angleton, no Texas, nos Estados Unidos. Na última semana, o piloto de 16 anos, que vai disputar a temporada 2020 da USF2000, esteve nas sessões de testes da equipe DEForce, a mesma que em 2019 esteve ao lado de Kiko na conquista do vice-campeonato da Fórmula 4 Americana.

Este será o segundo ano de uma temporada completa do brasileiro em campeonato nos Estados Unidos. Em 2018 ele disputou apenas parte das provas da F-4 Americana. Já ano passado ficou na segunda colocação na classificação final de pilotos, tornando-se uma das revelações da categoria.

Mesmo já tendo feito testes no carro da categoria USF2000 em 2019, Kiko Porto aproveitou ao máximo mais essa oportunidade de ter contato com o novo bólido, deixando mecânicos e engenheiros confiantes para as disputas da temporada previstas para começar em março. “Quanto mais eu puder ter contato com o carro e descobrir os detalhes para a melhor condução possível, melhor vai ser para que eu e a equipe possamos ter sucesso nesta temporada da UFS2000. Vai ser meu primeiro ano na categoria e vou ter adversários já adaptados ao carro e às pistas. Mesmo assim, acredito que na estreia vamos estar prontos para fazer um bom papel e brigar pelas vitórias”, disse o piloto do carro número 12.

A etapa de abertura da temporada 2020 da USF2000 será de 13 a 15 de março, na pista de São Petersburgo, na Flórida. No entanto, a categoria vai fazer um teste coletivo uma semana antes, dias 7 e 8 de março, no traçado de Homestead, também no estado americano da Flórida. Ao todo, serão nove etapas durante o ano.

Um outro teste coletivo está previsto para o dia 11 de maio no Circuito Lucas Oil, em Indianápolis.