KICKBOXING | Cascavelenses faturam o Sul-Americano no Peru

Três cascavelenses se destacaram na seleção brasileira que no fim de semana representou o País no Campeonato Sul-Americano de Kickboxing em Lima, no Peru. Gesiel Moreira foi ouro na categoria K1 até 63 kg e seu irmão “Portuga” Matheus venceu a Low Kick até 85 kg, enquanto Everaldo Amaro faturou a Light Contact até 75 kg e foi medalha de bronze na Kick Ligth. Eles embarcaram para o Peru na última quinta-feira (14) e desembarcam em Cascavel nesta quarta (20). Everaldo é aluno de Julio Cezar Raizel, Matheus é aluno de Jonathan Vendrame e Gesiel do Mestre Elson de Jesus.