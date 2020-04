Kartódromo de Londrina segue em obras

Tradicional na região de Londrina (PR) e no Estado, o Campeonato Paranaense Light de Kart deveria ter sido iniciado no último dia 28 de março. Adiada em função da pandemia do coronavírus e sem data definida para seu início, a competição vive momentos de bastidores enquanto aguarda o retorno da normalidade na saúde mundial.

A nova administração da Associação de Kartistas da Região de Londrina, capitaneada pelo piloto Júlio Conte, vem mantendo o ritmo do presidente anterior, Bruno Sgarioni, e continua trabalhando em obras de readequação no Kartódromo Luigi Borghesi. O complexo receberá também a 22ª edição da Copa Brasil de Kart em fevereiro do próximo ano, evento em que a Cédula Desportiva 2020 terá validade para 2021.

“Estamos em um momento de transição de gestão na AKRL”, destaca Júlio Conte. “Foi sob a gestão do Bruno que conseguimos trazer a Copa Brasil para Londrina e este foi apenas um dos reflexos do ótimo trabalho dele. Estamos seguindo o ritmo, sempre no sentido de oferecer o melhor para os pilotos e as equipes, e nossas obras estão quase finalizadas”, completa.

As principais melhorias que o kartódromo recebe neste exato momento estão no Parque Fechado e na iluminação.

O Campeonato

O Paranaense Light, previsto para ser disputado em quatro etapas de duas baterias cada, terá a participação das categorias Cadete (para pilotos Mirim e Cadete), 125 Sprinter (Júnior Menor e Júnior), Graduados, 125 Master (Novatos, Sênior A e B e Super Sênior), F4 Graduados, F4 Sênior, Super Sênior e F4 Super Sênior Master.

Serão utilizados motores sorteados, fornecidos pela RBC, e a quarta e última etapa terá peso maior em sua pontuação.