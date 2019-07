Kart: terminam os treinos livres

Na primeira fase Rafael Smaniotto vibrou com a conquista do título da categoria F-4 Graduados

Na primeira fase Rafael Smaniotto vibrou com a conquista do título da categoria F-4 Graduados — CRÉDITO: MARIO FERREIRA/DIVULGAÇÃO

Nesta quarta-feira (24) se encerram os treinos livres para a segunda fase do 54º Campeonato Brasileiro de Kart. É o último dia para os pilotos entenderem o traçado, identificarem os pontos de frenagem e ultrapassem e os mecânicos acertarem os karts, pois a partir de amanhã (25) começam as disputas pra valer com as tomadas de tempo.

O formato do Brasileiro de Kart, para todas as categorias, compreende a realização de treinos livres, uma tomada de tempos e quatro baterias classificatórias. Nas duas primeiras, os pilotos somam pontos para definir o grid da pré-final, que é a terceira bateria. E o resultado da pré-final vai determinar o alinhamento inicial da grande final, que vai definir o grande campeão brasileiro de kart.

Histórico do circuito

O Kartódromo Delci Damian é um dos mais representativos kartódromos da atualidade no Brasil. Inaugurado em 1992, 20 anos depois passou por uma grande reforma que o recolocou no circuito das principais competições da modalidade no País. Recebeu em 2012 o Campeonato Brasileiro, em 2016 a Copa Brasil e o Campeonato Sul-Americano e agora volta a sediar as provas do Brasileiro.

Seu traçado, muito técnico, tem extensão de 1.026 metros permeados por 15 curvas. O novo recorde da pista foi estabelecido na semana passada pelo carioca André Nicastro, ao estabelecer o tempo de 41s017 que lhe rendeu a pole position da categoria Codasur.