Ainda em alusão aos 68 anos de Cascavel, o IEFC (Instituto Escola de Futebol Cascavel) abrirá 200 vagas para ensino de caratê a alunos da rede municipal de ensino, com idade de 6 a 18 anos. As aulas são totalmente gratuitas e o objetivo do “Karatê para Todos” é ofertar treinamento de qualidade na modalidade em contraturno escolar, bastando o aluno ter boas notas, pois o critério para a continuidade no projeto é o resultado no boletim escolar dos alunos. Serão abertas cinco turmas no período da manhã e cinco no período da tarde, com no máximo 20 alunos cada. As aulas serão de segunda a sexta-feira das 10h às 11h e das 15h30 às 16h30.