O brasileiro Tony Kanaan anunciou que fará neste ano sua última temporada na Fórmula Indy. Na categoria desde 1998, ele acertou com a Foyt sua participação nas provas de circuitos ovais, que serão Indy 500, Texas, Richmond, Iowa e Gateway. No entanto, não está confirmada sua presença nas 500 Milhas de Indianápolis. Aos 45 anos, Kanaan tem no currículo 17 vitórias na Indy (sendo a mais importante nas 500 Milhas de Indianápolis de 2013), 15 poles e 377 corridas disputadas. Foi campeão em 2004.

