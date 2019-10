Júnior Flores está pronto para a Copa Brasil

O paranaense José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo, encerra sua preparação para a Copa Brasil de Kart com vitória na categoria Novatos no encerramento da Copa SPR. A prova foi disputada sábado no Kartódromo Beto Carrero World, onde a partir de segunda-feira será disputada a Copa Brasil.

Júnior Flores largou em segundo, venceu a primeira bateria e foi quarto na segunda. Garantiu a vitória ao somar 28 pontos. Juan Daniel ficou com o segundo lugar ao somar 26 pontos, ao passo que Gabriel Moura foi o terceiro, também com 26 pontos.

Segundo Júnior Flores, sua participação da etapa de encerramento da Copa SPR foi importante para a preparação para a Copa Brasil. Pode sentir que o equipamento tem muito a melhorar e identificou quais pontos irá deixá-lo mais rápido. “A Copa Brasil será muito disputada. Praticamente todos os participantes do Brasileiro em Cascavel estarão Beto Carrero. Vamos estar no bolo, na luta por mais um título nacional para o Paraná e para Foz do Iguaçu”, completa Júnior Flores.