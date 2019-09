Júnior Flores disputa a 1ª corrida depois de ser campeão brasileiro

O campeão brasileiro da categoria Novatos volta às pistas neste sábado. José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo, irá disputar sua primeira corrida depois da conquista do título brasileiro em julho, em Cascavel, e será em casa. Ele irá disputar a quarta e penúltima etapa do Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu, no Adrena Kart.

Júnior Flores irá competir na categoria Sprinter, iniciando sua preparação para a Copa Brasil, de 7 a 12 de outubro, no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina. “Mesmo sendo a primeira corrida após a conquista do Brasileiro e em casa, a prova deste sábado será de muito trabalho. Será o primeiro grande teste para a Copa Brasil. Na próxima semana iremos treinar no Beto Carrero”, salienta Júnior Flores.