Julio Baptista “pendura as chuteiras” aos 37 anos

Rio de Janeiro – Volante que iniciou a carreira como atacante no São Paulo de Kaká e Luís Fabiano, em 2000, Júlio Baptista anunciou, ontem, o encerramento de sua carreira como jogador de futebol. O atleta publicou um comunicado em sua conta oficial no Twitter para agradecer a todos que fizeram parte da caminhada dele pelos gramados do mundo inteiro.

“Depois de mais de 20 anos na elite do futebol, é hora de dar um passo para o lado e anunciar que decidi terminar a minha carreira como jogador de futebol. Eu começo uma nova vida e quero agradecer a todos que tornaram o meu sonho possível. Obrigado a todos”, escreveu Baptista, de 37 anos.

O último clube de Júlio foi o Cluj, da Romênia. Apesar disso, a passagem dele por lá foi curta. Contratado no segundo semestre de 2018, jogou apenas 42 minutos na equipe e seu contrato foi rescindido em março deste ano. Antes de ir para a Romênia, Júlio Baptista estava parado há quase dois anos. A última equipe havia sido o Orlando City, dos Estados Unidos.

Em sua carreira, depois de atuar de 2000 a 2003 no São Paulo, atuou por Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma, Málaga e Cruzeiro, além de Orlando City e Cluj. Ele também brilhou com a seleção brasileira ao conquistar três Copas das Confederações e duas Copas Américas.