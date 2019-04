Juiz da Lava Jato acelera julgamento que pode frustrar liberdade de Lula

Curitiba – Um dia após o julgamento do STJ ( Superior Tribunal de Justiça) que diminuiu a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá (SP), o juiz Luiz Antonio Bonat, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, abriu prazo de oito dias nessa quarta-feira (24) para a defesa do petista se manifestar sobre o recurso do Ministério Público Federal no processo do sítio de Atibaia.

“Intimem-se suas defesas para contrarrazões. Prazo de 8 dias. Recebidas as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao TRF4 para julgamento dos apelos”, anotou Bonat.

A intimação é importante porque acelera o encaminhamento da ação para julgamento em segunda instância, no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). Lula foi condenado no caso do sítio a 12 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela juíza substituta da 13ª Vara, Gabriela Hardt.

Se for condenado também no TRF-4 nesse processo antes de setembro próximo, o ex-presidente pode continuar na cadeia e perder o benefício de cumprir o restante da pena no caso do tríplex em regime semiaberto.

Na terça-feira (23), o STJ reduziu a pena de Lula no caso do tríplex, definida pelo TRF-4, de 12 anos e um mês de prisão em regime fechado, para 8 anos e 10 meses. Quando tiver cumprido um sexto da pena, o que deve ocorrer em setembro, o ex-presidente terá direito a progresso de regime.