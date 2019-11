Judoca cascavelense é ouro no Pan-Americano

Emilly elevou a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio no México

Cascavel – Jovem atleta que está invicta em 2019, Emilly Kauani da Rosa dos Santos, de 14 anos, acaba de retornar para Cascavel com o título de campeã pan-americana de judô. Ela venceu a categoria pesado, +64 kg, sub-15, na competição realizada no fim de semana em Guadalajara, no México.

Com essa conquista, como atleta da seleção brasileira, ela segue imbatível na temporada. Este ano ela já venceu os Jogos Escolares do Paraná, o Campeonato Paranaense, a Copa Paraná e o Campeonato Brasileiro. Para competir no México, ela realizou uma “vaquinha” na internet e contou com vendas de ação entre amigos.

O tempo para comemorar, entretanto, já ficou para trás, pois ela já se prepara para a próxima disputa, a partir deste fim de semana em Blumenau (SC), pelos Jogos Escolares da Juventude, a fase nacional da competição escolar.

Depois, Emilly embarcará para o Paraguai, onde, em Assunção, disputará no início de dezembro os Jogos Sul-Americanos Escolares, competição que conta também conta com modalidades de atletismo, basquete 3×3, basquete, combate games, futebol, handebol, natação e vôlei de praia, dentre outros.