Judô sub-18: Paranaense fatura a primeira medalha do País no Mundial

Curitiba – O judô brasileiro iniciou sua campanha no Mundial Sub-18 Almaty 2019 com medalha, no Cazaquistão. A paranaense de Curitiba Laura Ayumi Soken derrotou a italiana Asia Avanzato com um waza-ari no golden score e conquistou o bronze na categoria Ligeiro (até 44 kg). O Brasil ainda ficou muito perto de mais um pódio, mas Rebeka Venceslau (até 40 kg) foi derrotada pela anfitriã Alima Zhumagaliyeva e terminou em quinto lugar.

Laura chegou a Almaty como uma das cabeças de chave de sua categoria e estreou com vitória por ippon sobre a indiana Mansi Mansi. Nas quartas de final, a brasileira encarou a japonesa Ayuna Miyagi e sofreu seu único revés, tendo que se recuperar na repescagem para se manter viva na disputa por medalha. Diante da judoca Khalimajon Kurbonova, do Uzbequistão, Laura foi bem e, com vitória por ippon, garantiu-se na disputa pelo bronze, derrotando Avanzato.