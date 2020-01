JUDÔ | Melhores do País estão reunidos na Áustria

Após a pausa para as férias e celebrações de fim de ano, o ano de 2020 começou para o judô brasileiro com o mês de janeiro recheado de treinamentos internacionais e a primeira competição do ano. A seleção brasileira de judô se apresentou segunda-feira (6) e no mesmo dia embarcou para a Áustria, onde ontem deu início ao Treinamento de Campo Internacional de Mittersill, que seguirá até terça-feira (14). O treinamento na cidade austríaca é realizado anualmente em janeiro e conta com a presença dos principais judocas da Europa. Depois de Mittersill, parte da equipe brasileira, incluindo a peso médio (70 kg) Maria Portela (foto), seguirá para Roma (Itália), onde fará cinco dias de treinamento de campo com os judocas locais, de 15 a 20 deste mês. Por fim, a seleção concluirá o mês com a primeira competição oficial do calendário internacional: o Grand Prix de Tel Aviv, em Israel, que será de 23 a 25 de janeiro – marca o início do ano olímpico da modalidade – e distribuirá até 700 pontos no ranking mundial.

