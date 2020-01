JUDÔ | Brasil garante bronze em Tel Aviv com Daniel Cargnin

O judô brasileiro abriu o ano olímpico no pódio. E a primeira medalha do País na temporada 2020 tem nome e sobrenome: Daniel Cargnin.

O atleta da categoria meio-leve (66 kg) faturou o terceiro lugar no Grand Prix de Tel Aviv, em Israel, após vencer quatro lutas e derrotar, na luta pelo bronze, o israelense Baruch Shmailov, número seis do ranking mundial.

Foi o melhor resultado do Brasil nessa quinta-feira (23), primeiro dia de competição. O Grand Prix seguirá hoje com oito atletas brasileiros em ação. As disputas de medalhas começam às 12h, pelo horário de Brasília.