Jucelino Costa é eleito presidente da ADI-PR

O empresário Jucelino Costa, diretor da Gazeta Regional de Goioerê, foi eleito nessa quinta-feira (21), à presidência da ADI-PR (Associação dos Jornais Diários do Paraná) para o biênio 2020/22. A nova direção, eleita em assembleia geral em Curitiba, é composta ainda por Wilson Oliveira (vice-presidente – Diário dos Campos – Ponta Grossa), Caíque Agustini (secretário – O Comércio de União da Vitória/Porto União) e Nery José Thomé – Tesoureiro (Tribuna do Interior – Campo Mourão).

“A nossa meta é integrar os jornais, é claro mantendo a cobertura loca/regional, através de conteúdos específicos e ampliando as plataformas de comunicação On line. Já temos jornais que são cases e referências na imprensa estadual . Mas que vale destacar que o jornal impresso, principalmente no interior, continua com leitura alta, muita credibilidade e com indiscutível repercussão em outros meios de comunicação, como as rádios e TV’s’, disse Jucelino Costa.

O conselho fiscal da ADI-PR ficou composta por Joice Fabrício (Correio do Povo – Laranjeiras do Sul), Gebran Saad (Folha do Litoral – Paranaguá) e André Almeida (Diário do Sudoeste – Pato Branco). Os suplentes são Arno Kunzler (O Presente – Marechal Candido Rondon), Mauricio Mosson (jornal Metropole – Curitiba/São José dos Pinhais) e Alceu Oliveira (Folha Extra – Wenceslau Braz). O publicitário Ricardo Takiguti (Merconeti – Curitiba) continua à frente da Diretoria Comercial.

“A nova gestão dará continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado e como eu disse, a nossa prioridade será a de ampliação da integração editorial dos diários, criando uma agência de notícias para consumo dos associados”, completou Jucelino Costa.

O secretário estadual de Comunicação e Cultura, Hudson José, parabenizou o presidente e a diretoria eleita. “A ADi e os jornais são um instrumentos de credibilidade para levar aos leitores, o novo conceito de governo e de gestão, aproximando as pessoas, tornando a administração mais próxima e presente onde precisa estar. A comunicação ajuda a orientar a população e a apresentar um Estado mais moderno, mais inovador e preparado para um novo ciclo”.