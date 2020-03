JP Nogata conquista segundo lugar no Regional Oeste de MTB

O ciclista cascavelense João Pedro (JP) Nogata, da equipe Team Centro FAG, conquistou segundo lugar no pódio da categoria juvenil da 2ª etapa Bike Box – XCO do Regional Oeste de Mountain Bike, realizado domingo (15) em Medianeira.

Ao todo, 11 atletas na faixa etária de 15 e 16 anos competiram na categoria. Foram três voltas no circuito de 2,8 quilômetros, com muitas curvas, raízes e elevado grau de técnica. “O trajeto foi meio travado, mas bem técnico, requerendo muita habilidade dos ciclistas. Gostei muito do meu desempenho. Fiz uma prova constante, consegui atingir um bom resultado”, destacou JP Nogata.

Segundo o jovem atleta, o resultado é reflexo de muito treinamento e esforço. O foco principal, de acordo com ele, é chegar bem preparado para o Campeonato Brasileiro de XCO, em Mariporã (SP), em setembro. “O foco é conseguir manter as colocações no topo do pódio e aprofundar cada vez mais a técnica e experiência nas provas que antecedem o campeonato mais importante em nível brasileiro”, comentou Nogata.

A próxima etapa da Regional Oeste de Mountain Bike ocorrerá no dia 19 de abril em Ouro Verde do Oeste. Depois, haverá provas em Ubiratã, Cascavel, Guaíra, Corbélia e, encerrando, Nova Aurora.

Demais atletas no pódio

O primeiro colocado na prova foi o companheiro de equipe de JP Nogata, o ciclista Jaisson Madeira Bresolin. O terceiro lugar ficou com Junior Henrique Kussler (Confiança Bike Shop), o quarto com Fabrício Maciel (Team Centro FAG) e o quinto com Thiago Bortoluzzi.

Quem é JP Nogata?

Nascido em 24 de outubro de 2004 em Cascavel (PR), João Pedro Nogata encontrou no ciclismo um universo do qual não quer sair mais. Ele compete na categoria juvenil, nas modalidades Speed e Mountain Bike (XCM e XCO). Ele integra a equipe Team Centro FAG.

XCO: o que é?

No ciclismo, o XCO (Cross Country Olímpico) é uma modalidade mais radical, com dificuldade técnica elevada. O terreno do XCO é acidentado e os trechos possuem muitos obstáculos, exigindo potência muscular e resistência física para superar as dificuldades do trajeto.