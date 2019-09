Jovem sem habilitação fica gravemente ferido ao bater em proteção na BR 467

Um jovem de 23 anos, que não possui habilitação, ficou gravemente ferido em um acidente registrado próximo ao Rio Toledo no KM 74 da BR 467, entre Toledo e Cascavel, na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atendeu a ocorrência o condutor teria perdido o controle da direção do Scort com placas de Toledo e batido no guard–rail – estrutura metálica de proteção. Ele seguia no sentido Cascavel- Toledo quando o acidente aconteceu.

O rapaz ficou preso nas ferragens e teve ferimentos na cabeça e nas duas pernas e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus em Toledo em estado grave.