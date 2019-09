JOJUPS | Marechal decide título com Curitiba no vôlei feminino

A fase final da Divisão A da 32ª edição dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná), iniciada na última sexta-feira (20) em Londrina, afunilou e hoje definirá a equipe campeã no voleibol feminino. Às 9h, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Vicente Rijo, as meninas de Marechal Cândido Rondon (foto) e as de Curitiba medem forças pelo troféu de ouro da modalidade. Ontem, na semifinal, as curitibanas eliminaram o time de Toledo no quinto set, por 3 a 2 (25/20, 25/22, 25/14, 28/26 e 15/9), enquanto as rondonenses passaram por Palotina por 3 sets a 0. Às 10h30 desta quinta-feira (26), Toledo e Palotina disputam o bronze.