JOGOS PARAPAN | Disputas se intensificam em Lima

Aberto oficialmente na noite de ontem (23), os Jogos Parapan-Americanos Lima 2019 têm as disputas intensificadas neste fim de semana. Os brasileiros já estiveram em ação no tênis de mesa, modalidade iniciada ainda antes da abertura dos Jogos, e no rúgbi em cadeira de rodadas e vôlei sentado. E a estreia nas modalidades coletivas foi com vitória: 48 a 41 sobre a Colômbia e 3 sets a 0 sobre o Peru (foto), respectivamente. Neste sábado (24), primeiro dia valendo medalhas, terão início o judô o tiro esportivo, já com premiação, assim como no tênis de mesa. Domingo (25) os paratletas da natação também entrarão em ação, e também com disputa por medalhas logo no primeiro dia da programação.