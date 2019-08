Jogos Parapan: Brasil já dispara na contagem geral do quadro de medalhas

Lima – Líder do quadro geral de medalhas nas três últimas edições dos Jogos Parapan-Americanos, o Brasil já desponta rumo a manter a hegemonia da competição em Lima 2019. Com apenas três dias de disputas com distribuição de medalhas, os brasileiros já destoam dos concorrentes no pódio.

Apenas no domingo (25), segundo dia oficial de disputas, os brasileiros conquistaram 38 medalhas, quase o mesmo número de conquistas do dia anterior: 40. Ontem, o nadador Phelipe Rodrigues venceu os 200m medley SM10; os atiradores Geraldo Rosenthal (ouro) e Sérgio Vida (prata) fizeram dobradinha na pistola 10m SH1; e Carlos Garletti faturou a prata na carabina deitada a 50m SH1, ampliando a liderança do Brasil no quadro de medalhas.

Os paratletas brasileiros demonstram superioridade também com recordes em Lima. Apenas no atletismo foram sete novas marcas estabelecidas durante o fim de semana: Alessandro Rodrigo no lançamento de disco F11, Caio Vinícius da Silva no arremesso de peso F12, Gabriela Mendonça no salto em distância T11/T12, Vitor Jesus nos 400m T37, Sandro Varelo no lançamento de dardo F55, Mauro Evaristo de Sousa no lançamento de dardo F63 e Edson Cavalcante nos 100m T38.

Na natação, que destaque para o nadador Daniel Dias, que somou sua 28ª medalha de ouro em sua quarta participação em Jogos Parapan-Americanos. Ele venceu os 50m costas num dia em que a natação brasileira conquistou 15 medalhas no Peru.

As disputas do Parapan Lima 2019 seguem até a próxima segunda-feira (1º) e até lá o Brasil espera consolidar a primeira posição no quadro de medalhas. Até o início da noite de ontem, a soma já era de 83 medalhas, quase a metade das 171 conquistadas pelo Time Brasil nos Jogos encerrados há 15 dias.