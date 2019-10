Jogos Oficias de 2020 serão discutidos pelos municípios

Curitiba – A partir da próxima semana, entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro, ocorrerão nas regionais do esporte as reuniões de discussão dos regulamentos dos Jogos Oficias do Estado para 2020. Jogos Abertos, Parajaps, Jogos da Juventude e Jogos Universitários serão debatidos pela comunidade esportiva em encontros entre os técnicos da Superintendência do Esporte do Paraná e os dirigentes dos municípios participantes das competições.

O coordenado de esporte do governo, Cristiano Barros, destacou que “esses encontro serão muito importantes, pois é uma reivindicação dos próprios municípios que são a razão dos jogos oficiais existirem. Por isso é importante a participação deles no processo decisório dos Jogos Oficiais”.

Cristiano ressaltou que essas reuniões podem trazer efetivas mudanças: “historicamente fazemos readequações nos regulamentos visando a evolução tanto na parte técnica quanto na maior participação dos municípios. Assim poderemos sempre elevar nosso nível de organização”.

A série de reuniões começará em Umuarama, na terça-feira (29). No dia seguinte as reuniões ocorrerão em Curitiba, Londrina e Campo Mourão, enquanto Ponta Grossa, Cornélio Procópio e Borrazópolis receberão os dirigentes no dia 31. Depois, apenas mais duas datas estão marcadas: dia 4 de novembro, em Maringá e Pato Branco; e dia 5 de novembro, em Guarapuava. Sede da Regional 8, Cascavel não está no calendário de reuniões.