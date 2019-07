Jogos Escolares Brasileiros: Cascavel se prepara para receber atletas de 8 estados

Cascavel – Escolhida como sede de uma das três fases regionais do maior evento estudantil do País, os Jogos Escolares 2019, Cascavel receberá mais de mil atletas de oito estados dos dias 2 a 6 de setembro. “Estamos cumprindo as obrigações do caderno de encargos do Comitê Olímpico do Brasil. Faremos uma reunião com todos os integrantes do comitê organizador local para ajustar algumas demandas pendentes”, disse o diretor da Secretaria de Esportes, Daniel Scalco.

O Município está colocando à disposição do Comitê Olímpico do Brasil cinco locais para as competições: o Ginásio de Esportes Sérgio Mauro Festugatto, o Centro de Iniciação Esportiva Alice Martelli e os ginásios de esportes do Instituto Federal do Paraná, da Unopar e da FAG. Esses locais receberão as competições de futsal, basquete, handebol e vôlei.

“Tudo está sendo feito para receber bem os atletas que virão para competir na nossa cidade. Todos os espaços que serão utilizados para a competição estão passando por algum tipo de melhoria. Até o dia da abertura deixaremos os locais com as melhores condições possíveis”, garante Scalco.

Aproximadamente mil atletas serão alojados em hotéis da cidade, com refeição completa (café almoço e jantar), tudo pago pelo Comitê Olímpico do Brasil.