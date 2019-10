JOGOS DE PRAIA | Mais medalhas brasileiras em Doha

O Brasil fechou a participação no beach tennis nos Jogos Mundiais de Praia com ouro no peito. Ontem (16), em Doha, no Catar, André Baran e Rafaella Miiller venceram a final das duplas mistas e subiram no degrau mais alto do pódio. Vinícius Font e Joana Cortez ficaram com o bronze. As medalhas se somam às pratas conquistadas na terça-feira (15), quando André Baran/Vinícius Font ficaram com o vice nas duplas masculinas e Rafaella Miiller e Joana Cortez nas duplas femininas. O beach tennis brasileiro foi o mais premiado na modalidade no Mundial, com um ouro, duas pratas e um bronze. Itália e Espanha tiveram apenas um ouro cada. A França conquistou uma prata. E a Rússia fechou com dois bronzes.