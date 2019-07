Jogos de Lima têm recorde de atletas

Lima – Os jogos de Lima vão reunir 6.680 atletas de 41 países em 39 esportes. É a maior edição do Pan em número de atletas. A que menos reuniu competidores foi a de São Paulo, em 1963, com 1.665 competidores de 22 países. É a primeira vez que os jogos são realizados no Peru.

O Brasil já trouxe 1.205 medalhas, sendo 329 de ouro, 357 de prata e 519 de bronze. As modalidades mais vitoriosas do Brasil são natação (184 medalhas), atletismo (173 medalhas) e judô (124 medalhas).

Há três edições que o Brasil fica em terceiro no quadro geral de medalhas. A edição do Rio, em 2007, foi a que mais trouxe medalhas, um total de 157, sendo 52 de ouro.

Naquele ano, o Brasil ficou atrás dos Estados Unidos e de Cuba. Nas duas edições seguintes, em 2011 e 2015, o País conquistou 141 medalhas em cada. Em 2011, em Guadalajara, a história se repetiu, com EUA e Cuba à frente. Quatro anos depois, em Toronto, o Brasil manteve a terceira posição, atrás de EUA e Canadá.

Superioridade no vôlei de praia

Antes mesmo da abertura oficial do evento, a dupla Thiago Barbosa e Oscar Brandão estreou ontem (24) no vôlei de praia masculino. Eles venceram a dupla da Costa Rica por 2 sets a 0 na primeira rodada do Grupo C. Thiago Barbosa e Oscar Brandão voltam à areia nesta quinta-feira (25) contra o Uruguai pela fase de grupos. A chave ainda conta com uma dupla de Cuba.

A dupla feminina, formada por Carol Horta e Angela, também mostrou grande superioridade e venceu com facilidade a dupla de Ilhas Virgens por 2 a 0. Nesta quinta (25) elas enfrentam as chilenas e amanhã (26) o confronto será contra a dupla mexicana.