Jogos de Aventura e Natureza reúnem os melhores do beach tennis mundial

Programação em Matinhos conta com etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis Crédito: IPCE

Curitiba – Os Jogos de Aventura e Natureza são palco do Caiobá Open de Beach Tennis, que faz parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). O evento começou quinta-feira (24) e será encerrado neste domingo (27) na Praia Mansa, em Matinhos.

A competição conta com 380 inscritos, entre atletas amadores e a profissionais, que competem em 26 quadras em busca da premiação de US$ 10 mil. Representantes da elite do Brasil, Estados Unidos, Itália, Uruguai e Venezuela estarão presentes. Destaque para a bicampeã mundial e líder do ranking mundial feminino, Rafaella Miiller (Brasil), e para o 2º do mundo no masculino, o italiano Alessandro Calbucci.

Os Jogos de Aventura e Natureza também levam ao litoral neste fim de semana competições de vôlei de praia, skate, bodyboarding, corrida de aventura, corrida de rua vela, parapente, beach soccer e futevôlei.

