Jogos de Aventura e Natureza: Oito cidades recebem a segunda etapa lindeiros

Cascavel – Aberta ontem com o Jogo das Estrelas em Santa Terezinha de Itaipu, a programação da segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza na região dos municípios lindeiros será aberta oficialmente neste sábado (28) em Foz do Iguaçu e prosseguirá até o próximo domingo (6) em outros seis municípios: São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Diamante do Oeste, Santa Helena, Missal e Medianeira, além de Foz e Santa Terezinha.

Na terra das Cataratas, a abertura oficial será às 16h no Gramadão da Vila A, com show do Sandami, ex-integrante da Sambô, e a Banda Que Voa, além de escalada, balonismo e diversas atividades voltadas para a comunidade. Foz também receberá, no domingo (29), às 6h, a tradicional Maratona Internacional, com a participação de corredores de todo o Brasil e do mundo.

Neste fim de semana, haverá atividades de canoagem velocidade (sábado e domingo de manhã em Santa Terezinha de Itaipu); pelo Jogo das Estrelas (São Miguel do Iguaçu às 10h de sábado, Itaipulândia às 16h de sábado, e Santa Helena às 10h de domingo); de mountain Bike (Diamante d’Oeste sábado às 15h e Santa Helen domingo às 9h).

Já ao longo da próxima semana as modalidades abertas à participação de toda a população serão realizadas com diversas clínicas esportivas voltadas à comunidade. A programação é diária e atende locais estratégicos para a prática de cada esporte, sempre supervisionados por profissionais.