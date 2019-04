Jogos da Terceira Idade de Cascavel começam na próxima semana

De 8 a 12 de abril, a Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Esportes de Cascavel realizam a primeira edição dos Jogos da Terceira Idade do Município.

Serão 27 equipes com aproximadamente 300 participantes, a programação conta com 12 modalidades.

As atividades começam às 08h30 da manhã do dia 8 de abril, com a caminhada na Avenida Tancredo Neves. A concentração das equipes se dará em frente a Bigolin e à tarde a partir das 13h30, na Asservel haverá disputa de Caixeta.

Serviço:

Jogos da Terceira Idade

Data: de 08 à 12 de abril

Hora: 08h30

Local: Avenida Tancredo Neves

Leia abaixo a programação completa: