Jogos Abertos: Segunda fase movimenta oeste

Guaraniaçu – Neste fim de semana, seguem as disputas eliminatórias dos 62º Japs (Jogos Abertos do Paraná) Divisão B, com a realização da segunda etapa regional. A primeira foi realizada de 4 a 7 de julho, revelando os primeiros campeões à fase final.

A competição reuniu 100 equipes de 25 municípios com um objetivo comum: garantir vaga para a fase final, de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporã. Apenas os campeões asseguram a classificação, mas, eventualmente, outras cidades podem se garantir pela distribuição de vagas.

Recebem a competição neste fim de semana as cidades de Assaí, Boa Esperança, Campo Largo, Dois Vizinhos, Jandaia do Sul, Pitanga, Prudentópolis, Tapejara e Terra Rica, Palotina e Guaraniaçu.

Em Guaraniaçu serão conhecidos os classificados nas categorias basquetebol masculino, bolão masculino. futebol masculino, futsal masculino e feminino, handebol masculino e feminino e voleibol masculino e feminino.

No basquete, as cinco equipes jogam entre si e a melhor colocada fica com a vaga. Nos jogos deste sábado, Cascavel enfrenta Matelândia e Guaraniaçu mede forças com Pérola D’Oeste.

No bolão masculino, cinco equipes brigam pela vaga: Guaraniaçu, Capitão Leônidas Marques, Matelândia, Planalto e Pranchita.

No futsal feminino, Cascavel faz neste sábado uma das semifinais contra Ramilândia. Na outra partida, as donas da casa enfrentam as meninas de Catanduvas. As vencedoras fazem a final no domingo, às 15h.

O handebol masculino reúne as seleções de Corbélia, Guaraniaçu e Matelândia. No feminino, Guaraniaçu e Matelândia estão na disputa.

As semifinais do voleibol masculino e feminino serão disputadas também neste sábado. No masculino, Cascavel pega Boa Vista da Aparecida e Guaraniaçu enfrenta Corbélia. No feminino, as semifinais serão entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, Guaraniaçu enfrenta Catanduvas. No domingo os vencedores fazem as finais.

Outra sede

Em Palotina, na briga por vagas na decisão, o basquetebol masculino terá os confrontos entre Foz do Iguaçu e Guaíra, às 16h, e Marechal Cândido Rondon e Assis Chateaubriand, às 17h.

No futebol, as semifinais começam às 13h30 entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra. O segundo confronto será entre Palotina e Assis Chateaubriand, às 15h30.

No handebol masculino, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu fazem uma semifinal às 18h30 e Marechal Cândido Rondon e Assis Chateaubriand fazem a outra às 20h. Antes, o feminino terá confrontos entre Santa Helena e Maripá, às 15h30, e Entre Rios do Oeste São Miguel do Iguaçu, às 17h.

No voleibol serão quatro semifinais: no masculino, Marechal Cândido Rondon X Quatro Pontes às 16h e Foz do Iguaçu X Itaipulândia, às 17h; no feminino, Santa Terezinha de Itaipu X Foz do Iguaçu às 18h e Palotina X Guaíra às 19h.