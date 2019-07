Jogos Abertos: Regional dos Japs vai reunir de 15 mil atletas

Toledo – Os Japs (Jogos Abertos do Paraná) chegam à 62ª edição este ano e vão reunir, somente na fase regional, cerca de 15 mil participantes. O primeiro passo para chegar à elite começa com as disputas classificatórias da Divisão B que vão acontecer em duas etapas. A primeira começa hoje e segue até domingo, e se encerra na semana seguinte, dias 12, 13 e 14 de julho.

Os campeões da regional vão garantir a vaga para a fase final dos Japs Divisão B, que será de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporã. As melhores equipes classificadas na divisão de acesso vão disputar a Divisão A dos Jogos Abertos ainda este ano, que será realizada em Toledo, de 11 a 20 de outubro.

A fase regional será realizada em 12 cidades: Assaí, Bituruna, Boa Esperança, Campo Largo, Dois Vizinhos, Guaraniaçu, Jandaia do Sul, Palotina, Pitanga, Prudentópolis, Tapejara e Terra Rica. Nesta etapa classificatória dos JAPS B estarão em disputa apenas as modalidades coletivas de basquetebol, bocha, bolão, futsal, handebol, futebol e voleibol. Já as modalidades individuais acontecem apenas na Divisão A.

Para o supervisor de esporte e rendimento da Esporte Paraná, Emerson Venturini “Milico”, os Japs representam um resumo da comunidade esportiva dentro do Estado. “Da primeira etapa regional até a final da Divisão A, a competição reúne desde equipes e atletas amadores até aqueles de alto rendimento que representam o Paraná em competições nacionais e internacionais. Proporcionar essa competitividade ao longos dos próximos meses para nossos atletas nos deixa satisfeitos, pois é esse o objetivo do governo do Estado que aposta no esporte como agente transformador na sociedade independente da faixa etária.”