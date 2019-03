Jogo histórico no Olímpico

O Estádio Olímpico Regional será palco de um jogo histórico neste domingo (31). Pela primeira vez, duas equipes da cidade se enfrentarão no local em um duelo pela 1ª Divisão do Paranaense de Futebol. E mais do que isso, FC Cascavel x Cascavel CR vai valer uma vaga na Série D do Brasileiro 2020 para a Serpente Aurinegra e pode valer essa mesma vaga para a Serpente Tricolor.

Quinto colocado na classificação geral, o FC só depende de si mesmo para chegar à quarta divisão nacional, ou seja: vencer. Já o CR, para ficar com a vaga na Série D, precisa vencer e torcer para que o Cianorte não vença o Rio Branco em Paranaguá.

O Cascavel CR, aliás, também pode chegar à semifinal da Taça Dirceu Krüger, enquanto o FC Cascavel já não tem mais chances de disputar o título nesta 2ª Taça. Para avançar à semi, o time tricolor precisa vencer e torcer para que Coritiba ou Rio Branco não vençam.

GARANTIDOS

A parte todas essas possibilidades, destaca-se o fato de as duas equipes de Cascavel terem confirmado permanência na elite do futebol paranaense após a rodada do fim de semana – a vitória do FC e a derrota do Maringá, que não pode mais ultrapassar o CR na classificação geral pelo número de vitórias.

Foz rebaixado

A rodada do fim de semana também definiu o rebaixamento do Foz do Iguaçu. Assim, resta uma vaga para a Segunda Divisão do Estadual 2020. Ela ficará com Maringá ou Rio Branco. Vale lembrar que o Toledo é finalista do campeonato e não poderá ser rebaixado, independentemente da pontuação na classificação geral.