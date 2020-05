João Maia treina com carro da Fórmula Vee

Em mais um passo em sua preparação para a volta às pistas assim que a pandemia do coronavírus se encerrar, o piloto João Pedro Maia (BPAM) fez uma “visita” a um lugar e a um carro bastante conhecidos por ele. Na última semana, entre quinta-feira e sábado, ele voltou ao Autódromo de Piracicaba para três dias de treinos com um carro da Fórmula Vee, diretamente supervisionados por Wilsinho Fittipaldi.

João Pedro Maia deveria ter estreado na Fórmula 4 FIA Argentina em março, mas a suspensão das atividades do automobilismo também no país vizinho frustrou suas expectativas. “Infelizmente estamos vivendo um momento muito complicado e nos resta fazer a nossa parte, nos cuidando e torcendo para que tudo termine da melhor forma possível”, diz o piloto, que completará 16 anos no fim deste ano.

Sem poder competir, Maia tem se dedicado a uma forte preparação física, mesclada com treinos de kart – onde foi campeão sul-americano em 2018 – e, nos últimos dias, com treinos de Fórmula Vee, categoria em que se sagrou campeão paulista e campeão da ECPA no ano passado.

“Foram treinos muito bons, pude matar um pouco a saudade das pistas”, conta João Pedro Maia (BPAM). “Dei mais de 60 voltas, fizemos ajustes técnicos, ‘passamos’ vários equipamentos eletrônicos e mecânicos, fui rápido e cheguei a perder mais de dois quilos, pois estava muito quente”, conta o piloto. “Foram dias muito produtivos”, finaliza Maia, que deverá voltar ao Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA) para mais treinos nas próximas semanas, sempre acompanhado por Wilsinho Fittipaldi.

Vantagem

Na crise do coronavírus, o Paraná está em melhor situação em relação a outros estados e, por isso, quando as atividades esportivas retornarem, mesmo com várias restrições, como eventos sem público (portões fechados), poderá atrair muitas competições. No automobilismo, muitas categorias poderão iniciar a temporada 2020 com várias etapas no Paraná. Stock Car, Stock Light, Copa Truck, Copa HB20 e Porsche Cup poderão ter as três primeiras etapas no Paraná. A necessidade de televisionamento para se cumprir acordo comerciais também faz necessário provas já em junho.

Qual cidade

Com a liberação pela Secretaria de Saúde do Estado, e com autódromos em Cascavel, Londrina e Curitiba, a cidade que liberar primeiro ganhará o maior número de provas.

Fittipaldi

A quinta etapa dos Grandes Prêmios virtuais da Fórmula 1 está marcada para o próximo domingo, às 14h (horário de Brasília), no Circuito de Barcelona, pista localizada na Espanha que é uma das favoritas de Pietro Fittipaldi. Piloto reserva da Haas na F-1, o brasileiro já percorreu 2.185km em testes da categoria em três pistas diferentes: Bahrein, Abu Dhabi e Barcelona. Além disso, Pietro terá outro atleta compatriota como companheiro de equipe neste final de semana: Arthur Melo, jogador do Barcelona.

Pilotos

Vencedor de duas das quatro etapas virtuais da F-1 disputadas em 2020, Charles Leclerc representará a Ferrari mais uma vez. Lando Norris (McLaren), George Russell (Williams), Nicholas Lafiti (Williams) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) são os outros quatro pilotos titulares que estarão no GP deste domingo.

Futebolistas

Além de Arthur (Barcelona), a prova também terá a presença especial do goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, e do atacante Sergio Agüero, do Manchester City. Os GPs virtuais da Fórmula 1 surgem como alternativa de exploração comercial para a categoria, que já teve 10 provas do calendário afetadas pela pandemia do novo coronavírus.