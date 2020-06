Jô evidencia lado torcedor e minimiza questões financeiras

São Paulo – Jô foi apresentado oficialmente como reforço do Corinthians para os próximos três anos e meio na tarde dessa quinta-feira (25), no CT Joaquim Grava, após o treinamento da equipe. Em função da pandemia do coronavírus, o centroavante teve se der sabatinado pelos jornalistas por meio de uma videoconferência.

O jogador de 33 anos escancarou seu lado torcedor para explicar os motivos que o levaram para assinar com o Corinthians, independente dos problemas financeiros que têm tomado conta do noticiário alvinegro nos últimos meses, inclusive com pendências ainda a serem equalizadas pela sua passagem de 2017.

“Já deixei claro que a parte financeira, para mim, não ia interferir em nada. Tenho um carinho pelo clube e a gente sabe que hoje não é o Corinthians, é o mundo inteiro, temos de ter paciência, entender e saber que é o Corinthians. Para, mim não foi empecilho, nada”, avisou, Jô, que estava no Nagoya Grampus, do Japão.

Será a terceira passagem do jogador pelo clube que o revelou para o futebol, em 2003. No Corinthians, Jô já conquistou dois campeonatos Brasileiros e um Paulista.

NAPOLI | Brasileiro vira alvo de leilão na Europa

O volante carioca Allan, de 2019 anos, não deve permanecer no Napoli na próxima temporada. O Atlético de Madrid é o principal interessado no jogador formado no Vasco e estaria disposto a pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões), mas os italianos querem mais dinheiro. A Juventus e o PSG também entraram na briga pelo brasileiro, que deixou o Cruzmaltino em 2012 rumo à Udinese, de onde saiu em 2015 para o Napoli.