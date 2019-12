JJ Duran é homenageado e recebe o título de Cidadão Honorário do Paraná

O jornalista e escritor Juan José Duran, ou simplesmente JJ Duran, é o mais novo Cidadão Honorário do Paraná. A homenagem ocorreu em clima de festa na Câmara Municipal de Cascavel. A proposição foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), tendo como o autor o deputado Marcio Pacheco (PDT).

“É uma grande honra poder entregar esse título ao JJ Duran, que tem uma história de vida fantástica. É uma pessoa merecedora do nosso maior respeito, um homem digno e coração de ouro. Apesar de todas as dificuldades na vida para criar os filhos, ele nunca perdeu o olhar crítico e humano ante as desigualdades sociais existentes”, afirmou o deputado Pacheco, que presidiu a sessão solene realizada na última quinta-feira à noite.

A solenidade, que durou quase duas horas, desenvolveu-se em um clima festivo, com discursos aclamados pela plateia e lágrimas soltas ou contidas. Tudo dentro do roteiro. Afinal, o ambiente que se estabeleceu era de festa e homenagem a JJ Duran. “O Duran tem todo o meu respeito e gratidão porque dedicou a sua vida para alertar a sociedade sobre o abandono das crianças e as questões sociais. Ele mesmo deu exemplo, adotando e educando 17 crianças. É um exemplo que devemos seguir”, disse o empresário Renato Silva, proprietário da Rádio Colméia e da Univel (Centro Universitário de Cascavel).

Outro amigo do homenageado, o ex-prefeito Salazar Barreiros também não poupou elogios a Duran. “Fico muito feliz de estar aqui hoje (12) porque nós estamos prestando essa homenagem em vida. Prestar a homenagem depois que a pessoa morre não representa muito. É bom lembrar dessa pessoa em vida. Assim, ela vai sentir que deixou um legado do bem, e o Duran e a Ana Maria [esposa] fizeram isso”, destaca Salazar Barreiros.

Outro que também enviou uma mensagem de agradecimento a Duran foi o secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, que foi representado pelo gerente do Escritório Regional de Cascavel, Renato Pedro de Souza.

Outro momento importante do evento ocorreu quando a jornalista Rejane Martins fez a leitura do currículo do homenageado. A jornalista o comparou a uma alma “que aprendeu a amar a todos, com sotaque ou sem sotaque. De alma que ainda luta pela igualdade e pela paz”.

Depois de ouvir tantos depoimentos, o plenário virou palco para JJ Duran. Emocionado, o argentino de coração verde e amarelo disse que o momento era de dever cumprido. “Nunca deixei de lutar contra as injustiças e a liberdade de expressão. Deus me fez compreender melhor o mundo. Por isso, é uma grande honra receber uma homenagem dessa envergadura. Estou muito emocionado e agradecido por minha família, os meus amigos e também ao deputado Pacheco, que proporcionou tudo isso”, disse um Duran visivelmente emocionado.

Durante sua fala, JJ Duran fez uma retrospectiva de sua trajetória, destacando o período de resistência aos governos militares na Argentina, família, prisão, exílio e até a chegada há 40 anos a Cascavel, fugindo da repressão do país vizinho.

Aqui, em solo paranaense, ele começou a construir uma nova página de sua história. Ele constituiu uma família, com 16 crianças adotadas e um filho biológico com a enfermeira Ana Maria. A família cresceu. Hoje o casal se encanta com os seis netos, até aqui.

Dentre as autoridades presentes na sessão solene estavam os ex-prefeitos de Cascavel Fidelcino Tolentino, Salazar Barreiros e Edgar Bueno, o secretário de Ação Social, Hudson Moreschi, representando o prefeito Leonaldo Paranhos, o vereador Serginho Ribeiro (PDT) representando a Câmara Municipal, o presidente da Academia de Letras de Cascavel, Antônio de Jesus, e o presidente da Associação dos Jornalistas de Cascavel, Wilson Riedlinger.

Histórico

Nome: Juan José Duran

Local de Nascimento: Buenos Aires (Argentina)

Data de nascimento: 16/06/1929

Formação: Comunicação Social (Jornalismo)

Principais jornais que trabalhou: La Nacion, El Mundo (Argentina), El Comercio (Peru), Ce Soir (França) e ABC (Espanha)

Em Cascavel, Duran foi assessor especial do Município para Assuntos do Mercosul entre 1996 e 2012

Exílio: Por 16 anos viveu exilado na Suíça, na França, na Inglaterra, na Espanha, no Peru, no Chile, no Panamá e nos Estados Unidos

Clique aqui e assista a entrevista feita pela nossa equipe com JJ Duran.