Janeth é indicada ao Hall da Fama do basquete mundial

Janeth será incluída no Hall da Fama do Basquete Mundial

Rio de Janeiro – A ex-jogadora Janeth Arcain, que brilhou pela seleção brasileira, clubes nacionais e na WNBA (versão feminina da liga profissional norte-americana), foi uma das 11 celebridades indicadas para integrar o Hall of Fame, da FIBA (Federação Internacional de Basketball), na Classe de 2019, segundo anúncio feito pela própria entidade.

“Fiquei muito feliz e lisonjeada com este reconhecimento, pois estar neste seleto grupo de jogadores brasileiros que já estão no Hall of Fame – Ubiratan Maciel, Hortência Marcari, Oscar Schmidt, Amaury Pasos e Paula Gonçalves – é muito gratificante. Sem contar os demais, de outros países”, comentou Janeth, que, entre outras conquistas, é campeã mundial e medalhista olímpica com o selecionado nacional.

“Foram 24 anos de muita dedicação ao basquete e essa condecoração demonstra que tudo valeu a pena; que faria tudo de novo”, complementou Janeth, que viveu grandes temporadas com a camisa do Houston Comets.

A Classe de 2019 será incluída no Hall da Fama da FIBA durante uma cerimônia especial que será realizada em Pequim, na China, no dia 30 de agosto, na véspera do início da Copa do Mundo. Os novos integrantes serão apresentados no intervalo do jogo de abertura do Mundial, no dia 31 de agosto.