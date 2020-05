Jaguar anuncia o fim do I-PACE eTROPHY

A equipe Jaguar Racing confirmou ontem que o Jaguar I-PACE eTROPHY, categoria de turismo de apoio à Fórmula E, será encerrado após o fim da temporada 2019/2020. As últimas corridas da segunda temporada devem acontecer ao longo do segundo semestre de 2020, caso a situação da pandemia de coronavírus permita, seguindo as diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde). Em 2018, a Jaguar criou a série eTROPHY – a primeira categoria de corrida internacional no mundo baseada em um modelo de produção 100% elétrico.