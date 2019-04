Itaipuenses participam dos Jogos Escolares do Paraná

A Administração Municipal, através da secretaria de Esporte e Lazer, realizou durante três dias em Santa Terezinha de Itaipu a fase municipal dos 66º Jogos Escolares do Paraná, organizados pelo Núcleo Regional de Educação, com o apoio da secretaria de Esporte e Turismo do Paraná. De 16 a 18 de abril os ginásios itaipuenses estiveram lotados e abrigaram grandes jogos de futsal, nas categorias A e B masculino, para indicação do representante do município na próxima fase do torneio.

Na categoria B Masculino, o segundo lugar ficou com o Colégio Estadual Arcângelo Nandi, sendo o primeiro colocado o Colégio Dom Manoel Konner. O Colégio Estadual Ângelo Antônio Benedet ficou com o terceiro lugar.

Na categoria A Masculino, o Colégio Estadual Dom Manoel Konner ficou com o primeiro lugar, o Colégio Carlos Zewe Coimbra se garantiu como segundo colocado. Em terceiro colocado ficou o Colégio Arcângelo Nandi. Em quarto colocado o Colégio Cesti e em quinto colocado Ângelo Antônio Benedet.

A equipe do Konner vai representar o município na fase regional A e B Masculino. O Colégio Estadual Ârcangelo Nandi foi classificado direto para a fase regional na categoria B Feminino. Ao todo, 135 alunos e professores estiveram envolvidos diretamente com os jogos escoalres. A média de público por período foi de 400 pessoas mais os atletas, totalizando 1.500 espectadores