Invest Paraná: Novo portal traz mapa para atrair investimentos

Curitiba – O governo do Estado conta com uma nova ferramenta para a promoção de oportunidades de negócios no Paraná. É o site o Invest Paraná (www.investparana.pr.gov.br), lançado em Nova York durante a primeira edição internacional do Paraná Day, evento que apresenta potenciais de investimentos no Estado.

Criado pela APD (Agência Paraná de Desenvolvimento) e pela Celepar, o portal concentra todas as informações disponíveis sobre o Estado para facilitar a atração de investidores nacionais e internacionais. “É um mapa para os grandes players do mundo. Mostramos os potenciais do Paraná para o futuro e os retornos financeiros que as empresas podem ter investindo aqui”, ressaltou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Escrito em dois idiomas, português e inglês, o site reforça a mensagem do governo do Estado de que o Paraná é um excelente lugar para negócios, explorando a apresentação feita por equipes de Copel, Sanepar, APD e Infraestrutura e Logística durante o evento Paraná Day nos Estados Unidos. “É um instrumento fundamental, que vai contribuir para a prospecção de novos investimentos”, completa o presidente da APD, Eduardo Bekin.

O portal é dividido em cinco pontos-chave – Portos, Turismo, Água e Saneamento, Infraestrutura e Energia – e destaca oportunidades de investimento em diferentes áreas. Entre elas, a concessão dos mais de 4 mil quilômetros de estradas que vão formar o novo anel de integração do Estado a partir de 2021; a ponte de Guaratuba; a administração de hospitais e presídios, além dos números da Copel e Sanepar que fazem as companhias figurar entre as mais eficiente do País. “A intenção é fazer o Paraná mudar de patamar”, disse o governador.

Estratégia

De acordo com o presidente da Celepar, Allan Costa, o portal Invest Paraná mostra o potencial de atração de investimentos que o Estado possui. “O site desenvolvido pela companhia possibilita aos investidores informações estratégicas, bem como a identificação de oportunidades para investimentos, fomentando o mercado paranaense”.

O site reforça ainda outras qualidades que fazem do Paraná um dos estados mais inovadores do Brasil, como o ambiente favorável para negócios. É destacado o recente estudo da revista The Economist que classifica o Paraná como o segundo polo mais competitivo do Brasil.

Faz ainda menções a aspectos como potencial humano, números da economia estadual, segurança energética e localização estratégica, que credenciam o Estado a ser o hub logístico da América do Sul.

Banco de dados

O Invest Paraná, explica o diretor técnico da APD, Giancarlo Rocco, funcionará também como um grande banco de dados, atualizando periodicamente todas as oportunidades de negócio, como novas rodovias ou aeroportos que podem ser concedidos à iniciativa privada, por exemplo. “É uma ferramenta para aproximar o empresário do Estado, um canal rápido, mais próximo e mais humano”, afirmou.

Vantagens

Outro ponto destacado são os incentivos fiscais que os novos investimentos podem receber. O programa se utiliza de benefícios bem estruturados e sustentados por lei para apoiar tanto o novo investidor quanto empresas já estabelecidas que promovam expansão em seus negócios.

“A Agência Paraná de Desenvolvimento é a maior aliada do investidor para ter acesso aos meios e informações para utilizar esses incentivos”, afirma Eduardo Bekin, reforçando a determinação do atual governo de reinserir o Paraná na agenda dos investimentos locais, nacionais e internacionais.